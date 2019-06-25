صندوق «هدف» يتحمل نسبة من أجور السعوديين في القطاع الخاص للتحفيز على التوطين

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) سيتحمل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص؛ سعيا من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل.

ووفقا للوكالة، تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة.

كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال.

ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.