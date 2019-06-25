محكمة تركية تقرر الإبقاء على احتجاز عثمان كافالا في محاكمة حديقة جيزي

رفضت محكمة في اسطنبول اليوم الثلاثاء، التماس لإطلاق سراح رجل الأعمال المحب للخير عثمان كافالا، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 600 يوم بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات حديقة جيزي 2013.

وبدأت أمس الاثنين محاكمة 16 شخصا، ومن بينهم كافالا، المتهمين بدورهم المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وعقدت الجلسة في قاعة محكمة في سجن سيلفيري المشدد الحراسة في اسطنبول.

ويوجد اثنان من المتهمين الـ16 فقط خلف القضبان وهما كافالا والناشط يجيت اكسا أوغلو.

وقد تم إطلاق سراح اكسا أوغلو، المسجون منذ 17 نوفمبر 2018، بشكل مشروط ولكن تم فرض حظر سفر بحقه.

كما اتهمت السلطات التركية كافالا رجل الأعمال والناشط الحقوقي بـ"تنظيم وتمويل" المظاهرات.