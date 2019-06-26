الجبير: سقوط زعيم داعش باليمن استمرار لنجاحات السعودية في محاربة قوى التطرف والإرهاب

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، سقوط زعيم فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" في يد القوات الخاصة السعودية بأنه "استمرار لنجاحات المملكة" في محاربة الإرهاب.

وغرد الجبير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلًا: "العملية النوعية التي أدت إلى القبض على زعيم تنظيم "داعش" في اليمن، هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها المشهودة".

وأشار إلى أن تلك العملية هي "تأكيد لالتزام حكومة المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب".

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" قد أعلن في وقت سابق أن قوات خاصة سعودية بالاشتراك مع نظيرتها اليمنية تمكنت من إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بأبو أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك خلال عملية نوعية جرت في الثالث من يونيو الجاري.