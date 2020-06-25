والد «إيمان عادل»: ابنتي حماها الله من مكيدة زوجها وبرأها بعد موتها

قال عادل والد إيمان، ضحية زوجها الذي دبر لها زوجها مكيدة شرف ما تسبب في مقتلها، إنهم لم يكونوا ليتوقعوا على الإطلاق أن يكون لزوج ابنتهم يد في مقتلها، مؤكدا أن الله حماها بفضح مكيدة زوجها لتثبت براءتها بعد وفاتها.

وعن الخلافات بين ابنته وزوجها قبل وفاتها، أوضح والد إيمان، في مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الخلافات مهما وصلت إلى أقصى حد بينهما، لم يكونوا ليتصوروا أن يقدم زوجة ابنتهم المتوفاة إلى ما فعله، مشيرا إلى أنه يحمد الله الذي صان شرف ابنتهم وكشف براءتها بعد وفاتها ونجاها من مكيدة زوجتها للنيل من سمعتها وشرفها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة مقتل إيمان عادل الطالبة، التي كانت تقيم في قرية ميت عنتر، التابعة لمحافظة الدقهلية، وأطلق المدونون عددا من الوسوم التي طالبت بإعدام القتلة وإعادة حق إيمان، التي قتلت بمكيدة من زوجها بعد اغتصابها على يد عاطل.

وأثبتت تحريات الأمن في الدقهلية، التي أعلن عنها، تخطيط زوج القتيلة للجريمة، لرغبته في التخلص منها للزواج بأخرى، وتحريضه لعامل على قتلها، ومن ثم ادعاء الزوج كشفه خيانتها وتخلصه منها دفاعا عن الشرف، إلا أن القاتل اعتدى جنسيا عليها بعد قتلها.