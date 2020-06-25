صلاح: ماذا ستفعل أثناء مباراة تشيلسي والسيتي؟ سألعب مع ابنتي

كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن ما سيفعله خلال مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، التي ستقام مساء الخميس، على ملعب ستامفورد بريدج، والمحتمل أن يتوج من خلالها الريدز بطلا للدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل هدف وصنع آخر في فوز الريدز 4-0 على كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأنفيلد.

وأصبح ليفربول الآن يحتاج للتعادل في المباراة المقبلة للتتويج باللقب أو تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي يُتوج الليفر أيضا بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

وقال صلاح في تصريح "سكاي سبورتس" عقب مواجهة كريستال بالاس حول ما سيفعله عندما يواجه مانشستر سيتي فريق تشيلسي:"سأكون ألعب مع ابنتي".

يذكر أن صلاح قد وصل إلى هدفه الـ17 بالبريميرليج وأصبح على بعد هدفين من المتصدر جيمي فاردي نجم مانشستر سيتي.