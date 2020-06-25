المسماري: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية

(د ب أ)

اتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، تركيا بمحاولة "التغلغل في عدد من الدول الأفريقية" مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الأفريقي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن "هناك قطعا بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية"، مؤكدا أن "الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت"، حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأشار إلى أن تركيا "بأوامر من (الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا".

وقال المسماري إن أربع طائرات وصلت أمس إلى مطارات معيتيقة ومصراتة من تركيا وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون ومرتزقة.

وتابع: "نرحب بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بشأن ليبيا"، في إشارة إلى موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال، إن "شرعية (حكومة) الوفاق مؤقتة"، وندد بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن "لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي".

واتهم المسماري الرئيس التركي بـ "العمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى" لم يسمها، وأنه لا يعمل لصالح الشعب التركي.

وقال المسماري إن إردوغان "يتحدى" رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.