وزير الري: ملء السد الإثيوبي يصنع جفافا صناعيا لمصر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 95%، مؤكدا ملء السد الإثيوبي يصنع جفافا صناعيا لمصر، لأن أي كمية مياه يملؤها السد يؤثر على حصة مصر، ولو حدث جفاف طبيعي ع الجفاف الصناعي يصبح جفافا مضاعفا.

وعن التفاوض مع إثيوبيا، أوضح «عبدالعاطي» في مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه كان يتم الاتفاق خلال المفاوضات على جوانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها، ولأن السودان أقرب للسد من الممكن أن تحدث لهم مشاكل فنية في السد، بينما تحدث لمصر أزمة بعد فترة.

وأكد أن كل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها، وأن السودان في مواقف يتفق مع مصر على ضرورة عدم وجود موقف أحادي، وهناك أوجه كثيرة تتفق فيه مصر مع السودان، موضحا أن الحلول الفنية التي تم التوصل إليها تجعل إثيوبيا في أسوأ الظروف يولد 80% من الكهرباء، ومع ذلك لم تتفق مع هذه الحلول.

وأشار إلى أن الخلاف الجوهري حاليا قانوني، والجانب الفني مازال في طور المفاوضات، وأن إثيوبيا هي التي ترفض الحوار وتغلق الباب دائما أمام أي وسيلة للتوصل إلى حلول.