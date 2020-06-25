وكيله: انتقال تريزيجيه لجالطة سراي؟ موقف أستون فيلا بالبريميرليج هو العامل الحاسم

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علق ويليام دافيلا وكيل محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا، على عملية انتقاله إلى جالطة سراي بالموسم المقبل.

وربطت التقارير التركية اسم تريزيجيه بالانتقال إلى جالطة سراي، وأيضا بأنه هناك اهتمام من قبل فنربخشة وبشكتاش بجناح الفراعنة.

تحدث وكيل تريزيجيه ويليام دافيلا عن حالة موكله في تصريحات نقل موقع "برمنجهام لايف":«لم نتقابل مع جالطة سراي بخصوص تريزيجيه، إذا هبطت أستون فيلا، فربما يمكننا التحدث».

وأضاف:«سيكون وضع فيلا هو العامل الحاسم، قد يكون هناك عرض إعارة إذا هبطوا».

وأتم وكيل لاعب قاسم باشا السابق:«يمكن أن يكون جالطا سراي خيارًا هاما».

ولا يزال لدى تريزيجيه ثلاث سنوات متبقية في عقده مع أستون فيلا، ولكن قد يغادر على سبيل الإعارة أو البيع في حالة هبوط فريقه للتشامبيون شيب.