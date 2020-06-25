 المغرب: 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 11279حالة - بوابة الشروق
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المغرب: 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 11279حالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 4:24 م

كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 372 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11279 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية - في بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية الخاصة بها، بلغ 589 ألفا و104 حالات منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضافت الصحة المغربية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 216 حالة منذ بداية انتشار الفيروس، كما تم تسجيل 20 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8488 حالة.

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