ترودو يرفض مبادلة شخصين كنديين محبوسين بالصين بمسؤولة هواوي المحتجزة في مونتريال

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن مقايضة شخصين كنديين مسجونين في الصين، مقابل أعلى مسؤولة تنفيذية لشركة هواوي محتجزة رهن الإقامة الجبرية في كندا، بناء على طلب تسليم أمريكي، سيعرض حياة ملايين الكنديين للخطر.

وكان ترودو يرد خلال تصريحات، في إيجازه اليومي عن جائحة كورونا في أوتاوا ، على تعليقات مسؤول صيني أشار أمس الأربعاء إلى أن بكين مستعدة لمناقشة إطلاق سراح الشخصين الكنديين المسجونين لأكثر من 560 يوما بتهمة التجسس إذا توقفت أوتاوا عن إجراءات التسليم بحق المسؤولة المالية لشركة هواوي. مينج وانتشو.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان فى مؤتمر صحفى بأن إنهاء إجراءات تسليم مينج إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات بالاحتيال وجرائم اقتصادية أخرى ، "تتفق مع سيادة القانون وتفيد فى حل مشكلة الشخصين الكنديين".

وتم سجن الشخصين الكنديين، وهما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور ، في الصين بعد أيام فقط من اعتقال مينج في فانكوفر في ديسمبر 2018.

وأضاف ترودو أنه لا يستطيع السماح "بالاعتقالات العشوائية للمواطنين الكنديين للتأثير على عمل نظام العدالة لدينا".

وتابع ترودو "الأمر لايتعلق فقط بالشخصين الكنديين المعنيين هنا، الأمر يتعلق بكل كندي يسافر إلى الصين أو أي مكان آخر في الخارج".