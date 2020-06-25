سفارة أمريكا في موسكو ترفع علم فخر المثليين في مخالفة للقانون الروسي

رفعت السفارة الأمريكية في موسكو علم قوس قزح لحركة فخر المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس اليوم الخميس في المبنى الرئيسي لها الكائن في شارع رئيسي على الرغم من القانون الروسي المناهض للترويج العلني للمثلية الجنسية.



وتزامن رفع العلم ذو الألوان الستة، الذي ابتكره الفنان الأمريكي والناشط الحقوقي جيلبرت بيكر، مع بدء روسيا استفتاء على إدراج حظر زواج المثليين في دستور البلاد.



وقالت السفارة الأمريكية في بيان: "حقوق المثليين هي حقوق إنسان. حقوق الإنسان عالمية".



وفي حين أن الزواج من نفس الجنس قانوني في الولايات المتحدة، فإن الترويج العام للمثلية الجنسية جريمة في روسيا بموجب التشريع الاتحادي الذي وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين وأصثبح قانونا في عام 2013.



وقالت السفارة الأمريكية إنها تعرض علم قوس قزح لتكريم ذكرى رفعه لأول مرة في موكب فخر للمثليين في سان فرانسيسكو قبل أكثر من أربعة عقود في عام 1978.