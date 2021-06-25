33 كتابا جديدا تصدرها المصرية اللبنانية في معرض القاهرة للكتاب

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♦ القائمة تتضمن 8 أعمال روائية ورهان على القصة القصيرة

♦ المؤلفات الجديدة تُظهر تنوع المشهد الروائي في مصر

تصدر الدار المصرية اللبنانية 33 كتابًا جديدًا خلال الدورة 52 من معرض القاهرة للكتاب، والتي تنطلق في الفترة من 30 يونية الجاري، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وقال الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية: "تلبي الإصدارات الجديدة، حاجات القراء، وتعكس التنوع الكبير في اتجاهات القراءة، وتجمع بين مختلف أجيال الإبداع الفكري والأدبي".

وتضم الإصدارات الجديدة 8 أعمال روائية جديدة لمؤلفين متميزين، يظهرون تنوع المشهد الروائي في مصر، وهم: هشام الخشن بروايته الجديدة "بالحبر الأزرق "وعزت القمحاوي بروايته "غربة المنازل" وعمار علي حسن في روايته "صاحب السر ونور عبد المجيد وبروايتها "أنين الدمى" وزينب عفيفي وروايتها "معك تكتمل صورتي" ولوتس عبد الكريم وروايتها "الجنة المفقودة" ورواية "شفرات القيامة" للكاتب تامر شيخون" وأخيرًا حسام العادلي بروايته "نجع بريطانيا العظمى".

الدفع بفن القصة القصيرة، رهان جديد تسعى له الدار المصرية اللبنانية خلال الدورة الجديدة لمعرض القاهرة للكتاب،بهدف استعادة مكانته في سوق النشر العربي.

وتطرح الدار مجموعتين قصصيتين، الأولى تحت عنوان "قميص لتغليف الهدايا" للكاتب أحمد القرملاوي في إطلالة جديدة على القراء الذين تابعوا إنتاجه الروائي، والثانية هي "البشر والسحالي" للكاتب حسن عبد الموجود الذي حاز العام الماضي جائزة يوسف إدريس للقصة القصيره والتي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة لأفضل مجموعة قصصية وتأتي المجموعة الجديدة مصحوبة برسوم للفنان عمرو الكفراوي.

وتعزز الدار هذا الرهان بكتاب جديد عن "متعة القص" يواصل فيه الناقد الدكتور جابر عصفور تأملاته النقدية حول السرد القصصي المعاصر.

وتصدر الدار طبعة جديدة منقحة ومزيدة من كتاب "سرقات مشروعة " للروائي أشرف العشماوي يبرز وجهًا جديدًا للمؤلف اللامع ، يجمع بين قدراته السردية المشوقة وخبراته القانونية الممتدة لعقود في السلك القضائي، وذلك في جهد توثيقي متميز يكشف جهود الدولة في استعادة الآثار المصرية التي تم نهبها لعدة عقود، والكتاب حافل بالصور والمعلومات القانونية الموثقة والمثيرة.

كذلك يظهر كتاب "في بيوت الحبايب" للصحفية زينب عبد اللاه وجوهًا أخرى في سير لمشاهير وأعلام صاغوا الوجدان المصري طوال سنوات وهو كتاب توثيقي واستقصائي.

وينضم الكاتب والإعلامي خالد منتصر لقائمة كتاب الدار بمؤلف جديد تحت عنوان "يوميات تنويرية " يبرز أفكار المؤلف ومعاركه من أجل الدفاع عن الدولة المدنية في مصر.

وتنشر الدار كتابًا في أدب الرحلات للكاتبة الإماراتية المعروفة عائشة سلطان، تحت عنوان "هوامش في المدن والسفر والرحيل" يبرز تجاربها في التجوال في أغلب مدن العالم ويتسم بلغة فريدة وحساسية استثنائية.

وتواصل المصرية اللبنانية سعيها في قديم أعمال الأديب الراحل إحسان عبد القدوس للأجيال الجديدة من القراء وتصدر طبعة جديدة من مجموعته القصصية الرائعة "دمي ودموعي وإبتسامتي " ومن روايته "لا تتركوني هنا وحدي".

وتستأنف الدار نشر الأعمال المترجمة مع رواية جديدة مترجمة عن اللغة الإسبانية أنجزتها الدكتورة عبير عبد الحافظ، وصدرت تحت عنوان: "اللعبة الغاضبة " كما أنجز الكاتب أحمد القرملاوي ترجمة لكتاب ديديه بلوند بعنوان كافيهات".

وتعزز "المصرية اللبنانية" حضورها في مجال كتب الأطفال بطرح عمل جديد للكاتب الكبير محمد المنسي قنديل تحت عنوان "رحلة في ألوان الطيف" كما تصدر عملًا بعنوان "نظرة " للكاتب محمد فتحي تصاحبه رسوم الفنان المتميز وليد طاهر.

وتواصل الدار نشر سلسلة مغامرات جديدة لتوم ايستون وترجمة ولاء كمال، وتطرح 4 عناوين جديدة برسوم متميزة.

وتقدم المصرية اللبنانية عدد من الكتب الأكاديمية والموسوعات وكلاسيكيات الأعمال الأدبية والفكرية وهذا العام تطرح أعمالا مهمة لعدد من أبرز العاملين في الحقل الأكاديمي مثل الدكتور محمد شومان خبير الدراسات الإعلامية، والباحث علي فرجاني والباحثة الإماراتية الدكتورة شيخة الشامسي بكتاب "التعليم والتنمية المستدامة" كما تعيد نشر أعمال أستاذ الفلسفة الراحل يوسف كرم بمقدمات وشروح جديدة أنجزها الدكتور مصطفى النشار.

ويكشف كتاب الدكتور أحمد جميل الشرقاوي الكثير من أسرار الجمال وجراحات التجميل في كتابه "وجوه الجمال وأسراره".