مدرب الزمالك الجديد يعقد جلسة تعارف مع لاعبي اليد

عقد الإسباني أوليفر روي المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة اليد بالزمالك ، جلسة مع اللاعبين اليوم الجمعة، داخل الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة الأولى للمدرب الإسباني للتعرف على اللاعبين بالفريق ، وكذلك لرسم خطة العمل بالفريق خلال الفترة المقبلة ، والتي تبدأ بالاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم ٢٣ أغسطس المقبل في مدينة أغادير المغربية وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وخلال حديثه مع اللاعبين، كشف المدير الفنى الإسباني الجديد للفريق الأبيض، عن معرفته بتاريخ فريق اليد بالنادي وكذلك متابعته له خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى علمه بالبطولات التى تم تحقيقها .

وأكد روي للاعبين أنه جاء لحصد البطولات التي تعود عليها الفريق، وبالتحديد البطولات الخمس القادمة التي سيشارك بها الفريق.