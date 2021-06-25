قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق بانتظار إعلان المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقاري بشكل رسمي من قبل البنك المركزي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أنه بمجرد الإعلان الرسمي عن المبادرة سيطرح الصندوق إعلانات لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل منها عدد من الجاهزة للتسليم وأخرى تنتهي خلال 3 سنوات.

وأشارت إلى سعر الفائدة من خلال المبادرة والذي يصل على 3% متناقصة لمدة 30 عامًا، مضيفة أنه لم يتم تحديد سقف السن للمتقدمين بعد.

وأكدت أن المبادرة موجهة بالأساس لدعم المواطنين وليس الوحدات السكنية، لافتة إلى إمكانية تقدم الأفراد بالوحدات السكنية الراغبين في امتلاكها شرط أن تكون مستوفية لشروط المبادرة.

وأوضحت أن المبادرة تم دعمها بمبلغ 100 مليار جنيه ويستوعب عدد كبير من العملاء، مشيرة إلى توقيع الصندوق اتفاقيات تعاون مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

ولفتت إلى عدم إمكانية الاستفادة من المبادرة للأفراد الحاصلين على وحدات سكنية من قبل الصندوق، والذين لم يستوفوا شروطها كالسن على سبيل المثال، ذاكرة أن 18% من مستفيدي برامج الصندوق كانوا من أصحاب المهن الحرة.





