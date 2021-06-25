الري: انتهينا من تأهيل وتبطين 1958 كيلومترًا من الترع

أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 1958 كيلومترا من الترع حتى الآن، وجاري العمل على تنفيذ 5514 كيلومترا، بالإضافة إلى تدبير الاعتمادات المالية لـ761 كيلومترا أخرى من الترع .. مشيرا إلى أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع إلى الآن يبلغ 8233 كيلومترا.

وقال غانم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن مشروع تبطين الترع تم إطلاقه في شهر سبتمبر من العام الماضي وستنتهي المرحلة الأولى منه في منتصف عام 2022، لافتا إلى أنه تم اختيار مجموعة من الترع هي الأصعب، والتي بها مشكلات أكثر.

وأوضح المتحدث الرسمي للري أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك شقين في المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية .. لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

وأضاف أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.