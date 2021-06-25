صحيفة سعودية: 70% من البالغين تلقوا لقاح كورونا

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن 70 بالمئة من البالغين في المملكة تلقوا لقاح "كورونا"، ما يؤدي إلى الطريق الصحيح لمجتمع محصن.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، تحت عنوان (نحو مجتمع محصن) - أن معدل الإصابة بكورونا لدينا أقرب إلى الثبات مع معدل مرتفع نسبياً، محذرة من التهاون بأي شكل من الأشكال حتى مع الحصول على اللقاح الذي بالفعل أثبت فعاليته في الحد من الإصابات، حتى نصل إلى أن يكون مجتمعنا محصناً بالكامل.

ورأت "الرياض"، أن جائحة كورونا غيرت شكل العالم، حتى إنه من الممكن تقسيم الزمن إلى ما قبل كورونا وما بعدها، فالعالم قد يعود إلى ما كان عليه ولكن سيستغرق ذلك بعضاً من الوقت، فالحذر والتوجس سيكون سمة المقبل من الأعوام وهو أمر طبيعي، فما عانى منه العالم خلال العامين الماضيين أمر لم تعرفه البشرية في زمننا الحاضر.