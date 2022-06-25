رئيس وزراء العراق يصل جدة لبحث ملف المفاوضات بين السعودية وإيران

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى مدينة جدة مساء اليوم السبت في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لم يعلن عنها مسبقا، ثم يتبعها بزيارة أخرى إلى إيران غدا الأحد.

وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي.

وقالت مصادر عراقية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) إن الكاظمي سيبحث مع ولي العهد السعودي وكبار مساعديه عدة قضايا يتصدرها سبل تحقيق تقدم في المفاوضات بين السعودية وإيران بما يؤدي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد امتنعت تلك المصادر عن الإدلاء بأية تفاصيل أخرى.

وفي نيسان/أبريل الماضي، استأنفت إيران والسعودية جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لعدة أشهر وذلك بعقد لقاء بين ممثلين للبلدين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الـ16 من حزيران/يونيو الجاري أنّ "حكومة بلاده عازمة على مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين السعودية وإيران في بغداد".

وقال حسين في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية إنّ "الحكومة العراقية عازمة على مواصلة التسهيلات لإجراء محادثات مباشرة بين ممثلي حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد وعلى المستوى الدبلوماسي".

وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، كشف رئيس الوزراء العراقي أنّ المباحثات الإيرانية السعودية التي جرت في بغداد "وصلت إلى مراحل متقدمة".

ومن المقرر أن يشارك الكاظمي في قمة مشتركة تعقد في جدة الشهر المقبل سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.