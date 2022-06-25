بوتين: روسيا سترسل أنظمة صواريخ إسكندر-إم إلى بيلاروس

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن بلاده تعتزم تزويد بيلاروسيا بأنظمة صواريخ إسكندر-إم في الأشهر المقبلة.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرج، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وقال بوتين إن أنظمة إسكندر يمكن أن "تستوعب كلا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التقليدية والنووية على حد سواء".

ويصل مداها إلى 500 كيلومتر، وفقا لوسائل الإعلام الروسية.

وذكر بوتين أن وزيري دفاع البلدين سيناقشان التفاصيل والخدمات اللوجستية.

وأوضح الرئيس الروسي أيضا أن روسيا ستساعد بيلاروس على تحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة من طراز سوخوى -25.

كانت بيلاروس لاعبا رئيسيا في الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، كما أنها كانت بمثابة نقطة انطلاق للقوات الروسية لغزوها في 24 شباط/فبراير.

وقالت أوكرانيا اليوم السبت إن القوات الروسية أطلقت عشرات الصواريخ على مدينتي جيتومير وتشيرنهيف الأوكرانيتين من بيلاروس.