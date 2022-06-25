مركزية حماية النيل: عملية إزالة العوامات لا تشمل التجاري أو السياحي

قال المهندس أيمن نور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن عملية إعادة هيكلة النهر تشارك فيها لجان مُشكلة من كل أجهزة الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه ستتم إزالة العوامات السكنية وليس التاريخية التي لها ثقل تاريخي وأثري.

وأوضح أن أعمال الإزالة تخص 32 عائمة سكنية فيما لن يتم الاقتراب من العائمات السياحية، موضحا أن العائمات السكنية غير قانونية، وحالتها الفنية متهالكة وتتسبب في التلوث.

وأشار إلى أن هناك فرصة لتغيير النشاط السكني إلى سياحي أو تجاري، غير أنه تابع: "الإصرار على معاندة الدولة لن نسمح به".

وأفاد بإزالة ثلاث عوامات يوم السبت فيما تم إعطاء مهلة لإزالة 15 عائمة أخرى حتى يوم 28 يونيو الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد صرف تعويضات بل هؤلاء علهيم مستحقات للدولة وتم الحجز البنكي على البعض.