السفير الإيراني في بغداد: طهران تدعم تشكيل حكومة عراقية جامعة

قال سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق اليوم السبت، إن طهران تدعم تشكيل حكومة عراقية جامعة تمثل صوت كل العراقيين.



وأضاف السفير الإيراني في تصريحات نشرت اليوم: "أن عراقا قويا مستقرا مستقلا بقرارته يمثل عامل استقرار لإيران والمنطقة والعالم".



وشدد السفير صادق على أن بلاده "تدعم أية شخصية وطنية تضع مصلحة العراق وشعبه ضمن أولوياته المباشرة".



وتأتي تصريحات السفير الإيراني في الوقت الذي تحدثت أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى طهران يوم غد الأحد لتعزيز مجالات التعاون والعلاقات الثنائية والإقليميَّة.



وفي سياق متصل، جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم اليوم، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.



وقال الحكيم خلال لقائه مع القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في بغداد تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشدنا بالدور الذي تضطلع به تنظيمات بغداد في إدامة التواصل مع الجمهور وتقديم الخدمة بما تجود به الظروف والإمكانات".



وأضاف الحكيم: "دعونا إلى الاعتزاز بالتاريخ المشرف لرموز تيار الحكمة الوطني، وحمّلنا الجميع مسؤولية الانتصار لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت".



وجدد الحكيم موقفه بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، والاستمرار بالدور الوطني في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين والضغط باتجاه تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتجسير العلاقة بين الجمهور من جهة والنظام السياسي والعملية السياسية من جهة أخرى".