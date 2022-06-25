قال المطرب الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إنّه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر وقد أكدت أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن الفنانة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة، وأن ما يثار حول اختفائها "كلام فارغ".

وتابع: "قرار آمال ماهر بالاعتزال قرار شخصي وحاولنا إثناءها عنه.. ولا أعرف لماذا ظهرت تلك الشائعات في الفترة الحالية وهو أمر مرفوض تماما".

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر قد أصدرت بيانا، حصلت "الشروق" على نسخة منه، قالت فيه: "نهيب بجمهور الفنانه آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء إشاعات انتشرت مؤخرًا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان: "بالتواصل مع أسرتها، أكدت عدم صحة الشائعات جزئيا وكليا وأن فنانتهم المحبوبة تحيى حياة هادئة بين أسرتها.. ولم تكن نقابة المهن الموسيقية بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل فنانين مصر ومثقفيها".