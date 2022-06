أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تخوفه من أن يتحول العام المقبل 2023 إلى أسوأ الأعوام على مستوى العالم بسبب المجاعات المتعددة في بلدان كثيرة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ووفقا لما نشره جوتيريش في "تويتر"، توقع أن تشهد مناطق متعددة من العالم مجاعات، يعاني منها ملايين الأشخاص.

وقال: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة، أدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى تفاقمها بعد كورونا واضطرابات المناخ".

وتابع: "هناك خطر حقيقي من إعلان مجاعات متعددة هذا العام"، لافتا إلى أن "عام 2023 قد يكون الأسوأ".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن هناك حاجة إلى "قيادة سياسية وقيادة قوية للقطاع الخاص من أجل استجابة منسقة متعددة الأطراف"، مشددا: "لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".

وقال: "ملايين الأشخاص في 34 دولة على شفا المجاعة"، داعيا إلى "اجتماع على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي يقوم باتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع".

يشار إلى أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي، يؤكد تعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان لظروف المجاعة، وهذه هي مرحلة ما قبل الإعلان عن حدوث مجاعة في منطقة ما.

There is a real risk that multiple famines will be declared this year - and 2023 could be even worse.



We need strong political and private sector leadership for a coordinated multilateral response.



We cannot accept mass hunger and starvation in the 21st century.