التعليم: نسبة الإقبال على التعليم الفني تفوق الخيال

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في تطوير التعليم الفني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميتين لما جبريل ود. منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال العامين الماضيين فقط، تم افتتاح نحو 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تغطي ما يقرب من 118 تخصصًا مختلفًا.

وأوضح أن هذه المدارس تمثل نقلة نوعية حقيقية في التعليم الفني، حيث أن كل مدرسة متخصصة في مجال محدد، مثل صناعة السيارات، البرمجة، صناعة الذهب، الكهرباء وغيرها، الأمر الذي أحدث إقبالًا غير مسبوق من الطلاب، مؤكدا أن نسبة التقدم فيها تفوق الخيال، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن المنهج الدراسي في هذه المدارس يتم وضعه بالتعاون المباشر مع القطاع الخاص، الذي يشارك أيضًا في تدريب الطلاب عمليًا داخل المصانع أو المؤسسات المتخصصة، مما يضمن أن الطالب لا يكتسب المعرفة النظرية فقط، بل يتخرج بمهارات عملية حقيقية تؤهله لسوق العمل.

وأكد زلطة أن سوق العمل المصري ضخم ومتعدد الاحتياجات، ولا يقتصر على الطب أو الهندسة فقط، بل يحتاج إلى فنيين ومهنيين مؤهلين في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في ظل التوسعات الكبيرة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية والمشروعات القومية.

واختتم المتحدث باسم الوزارة حديثه بالتأكيد على أن التقييم الحقيقي للطالب في التعليم الفني لا يكون فقط من خلال الدرجات، بل من خلال مدى امتلاكه للمهارة والقدرة العملية التي تتيح له فرصة عمل جيدة ومنافسة قوية في السوق المحلي والإقليمي.