دوي انفجار داخل اللواء 107 في جبلة السورية يرجح أنه قصف إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجار في مقر اللواء 107 في ريف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية السورية ورجحت أن يكون سببه غارة إسرائيلية.



وتداولت وسائل الإعلام ومستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر اندلاع النيران في المقر العسكري.



,قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء أمس الأربعاء، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.

وأضاف قائد القيادة الشمالية أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء.