عشرة جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على حافلة صغيرة قرب مدينة سومي الأوكرانية

أُصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما استهدفت طائرة مسيّرة قتالية روسية حافلة صغيرة في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون محليون يوم الأحد.

وقال أوليه جريجوروف، الحاكم العسكري الإقليمي، عبر تطبيق "تليجرام"، إن الهجوم وقع بالقرب من مدينة سومي، مشيرا إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، وأن طفلين كانا من بين المصابين.

ومن ناحية أخرى ، ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن الطائرات المسيرة الأوكرانية نفذت هجمات على شبه جزيرة القرم الخاضعة للاحتلال الروسي، وألحقت أضرارا كبيرة، حيث دمرت ثلاث محطات رادار وزورق إنزال.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع الاستخبارات الأوكرانية، لم يتم التحقق من صحته، طائرات مسيّرة وهي تقترب من الأهداف. وفي روسيا، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" أن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن ست طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تتجه نحو موسكو.