وزير النقل الأمريكي يعتزم سحب ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي من كاليفورنيا

حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي، اليوم الأحد، من أنه على وشك تنفيذ تهديده بسحب ملايين الدولارات من التمويل الفيدرالي من ولاية كاليفورنيا، بدعوى أن الولاية تمنح تراخيص قيادة تجارية لغير المواطنين بصورة غير قانونية.



وقال دافي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم رفض الالتزام بقواعد وزارة النقل الأمريكية التي تتطلب من الولاية التوقف عن إصدار مثل هذه التراخيص ومراجعة التراخيص التي صدرت بالفعل.



وأضاف دافي: "أولا، أنا على وشك سحب 160 مليون دولار من كاليفورنيا. ومع سحب المزيد من الأموال، لدينا أيضا خيار سحب صلاحية ولاية كاليفورنيا لإصدار تراخيص القيادة التجارية."



ولم يرد المكتب الصحفي الخاص بحاكم كاليفورنيا نيوسوم فورا على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعليق على الأمر اليوم الأحد، لكن كاليفورنيا دافعت عن ممارساتها في السابق.