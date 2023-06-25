اليونانيون يصوتون لانتخاب برلمان جديد

يتجه نحو 8ر9 مليون ناخب يوناني في وقت لاحق اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز واضح لحزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث قال البعض إن الحزب قد يحصل على أكثر من 40% من الأصوات.

وقد يكون ثاني أقوى حزب هو التحالف اليساري الراديكالي (سيريزا) بقيادة أليكسيس تسيبراس، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصد حوالي 20% من الأصوات.

وإجمالا، يخوض 32 حزبا الانتخابات.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي(0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 7 مساء. ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الأولية بعد ذلك بوقت قصير، اعتمادا على استطلاعات رأي الناخبين عند الخروج من لجان الإقتراع.

وينظر إلى تشكيل حكومة برئاسة ميتسوتاكيس على أنه أمر شبه مؤكد في ظل النظام الانتخابي اليوناني، حيث يحصل أقوى حزب على مكافأة لا تقل عن 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

ويبلغ عدد سكان اليونان حوالي 11 مليون نسمة، لكن عدد الناخبين المؤهلين يشمل أيضا العديد من اليونانيين الذين يعيشون في الخارج.