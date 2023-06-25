 مراجعة أخيرة من المذكرات قبل دخول لجان الثانوية العامة بفيصل - بوابة الشروق
الأحد 25 يونيو 2023 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

مراجعة أخيرة من المذكرات قبل دخول لجان الثانوية العامة بفيصل

عمر فارس
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:02 ص

فتحت مدرسة أحمد لطفي السيد فيصل، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي.

وظهر على الطلاب معالم الخوف والترقب من امتحان الكيمياء، متخوفين من صعوبته، فيما ظل عدد من الطلاب يراجعون المادة في أوراق وكتب والملازم حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول الامتحان.

وبدأت الجهات الأمنية المنوطة بتأمين الثانوية العامة إبعاد أولياء الأمور والمارة عن مقار اللجنة لمنع التجمعات بجوار الامتحانات.

وشهدت المدرسة تفتيشا ذاتيا قبل دخول الطلاب للجان الامتحان والتنبيه على ترك كل ما متعلق بالمادة وتسليم أي جهاز إلكتروني أو موبايل في المتعلقات الشخصية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك