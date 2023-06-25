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محافظ بورسعيد يهنئ المصري بالتأهل لنهائي كأس الرابطة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 4:17 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 4:17 ص

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة لجماهير وإدارة المصري بالتأهل لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على فريق فيوتشر 3/1 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم باستاد برج العرب. 

وأشاد محافظ بورسعيد بالأداء الجيد للاعبي المصري وجهازهم الفني بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق، مشيرا لعطائهم المخلص طوال اللقاء وحتى ركلات الحسم في النهاية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الشكل المشرف للآلاف من مشجعي المصري الأوفياء الذين ساندوا الفريق بمدرجات برج العرب تحول إلى ملحمة جماهيرية رائعة، وكانت خير عون للفريق على اقتناص النتيجة المأمولة في النهاية.

ووجه محافظ بورسعيد التهاني لرئيس المصري كامل أبو علي والذي تقدم صفوف مشجعي المصري ومجلس الإدارة باللقاء، وكان حضوره حافزا للجميع على مضاعفة العطاء من أجل الفوز.

وتمنى المحافظ للفريق الأول مواصلة الأداء الجيد باللقاء النهائي لإحراز كأس البطولة وإهدائه لجماهير المصري المخلصة. 

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