 بايرن ميونيخ يدخل سباق التفاوض مع نجم تشيلسي - بوابة الشروق
الأحد 25 يونيو 2023 12:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

بايرن ميونيخ يدخل سباق التفاوض مع نجم تشيلسي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 12:41 م

دخل نادي بايرن ميونيخ، في سباق المفاوضات مع تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات الإنجليزي ماسون ماونت، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق البايرن طلب بشكل خاص الحصول على خدمات ماونت، حيث قام الألماني بتطوير أداء ماونت عندما كان مدربا لصفوف البلوز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونيخ يريد الاستفادة من تعثر المفاوضات بين كلا من مانشستر يونايتد وبين تشيلسي في صفقة ماسون ماونت ومحاولة إنهاء الصفقة لصالحه.

وكان تشيلسي قد رفض العرض الثالث الذي تقدم به مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية، حيث قدم المان يونايتد عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 مليون جنيه إسترليني متغيرات، لكن تم رفضه من البلوز، وهناك أنباء عن انسحاب اليونايتد من الصفقة.

ويشترط تشيلسي حتى الآن الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل ماونت.

وبنتهي عقد ماسون ماونت مع تشيلسي في الصيف المقبل، وقام اللاعب برفض كل عروض التجديد حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك