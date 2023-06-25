بايرن ميونيخ يدخل سباق التفاوض مع نجم تشيلسي

دخل نادي بايرن ميونيخ، في سباق المفاوضات مع تشيلسي، من أجل الحصول على خدمات الإنجليزي ماسون ماونت، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق البايرن طلب بشكل خاص الحصول على خدمات ماونت، حيث قام الألماني بتطوير أداء ماونت عندما كان مدربا لصفوف البلوز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بايرن ميونيخ يريد الاستفادة من تعثر المفاوضات بين كلا من مانشستر يونايتد وبين تشيلسي في صفقة ماسون ماونت ومحاولة إنهاء الصفقة لصالحه.

وكان تشيلسي قد رفض العرض الثالث الذي تقدم به مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية، حيث قدم المان يونايتد عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 مليون جنيه إسترليني متغيرات، لكن تم رفضه من البلوز، وهناك أنباء عن انسحاب اليونايتد من الصفقة.

ويشترط تشيلسي حتى الآن الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل ماونت.

وبنتهي عقد ماسون ماونت مع تشيلسي في الصيف المقبل، وقام اللاعب برفض كل عروض التجديد حتى الآن.