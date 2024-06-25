صحة غزة: المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين والتي أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاد.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم ، إن ذلك يأتي "في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة وإغلاق الاحتلال لكافة معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة" .

وأشارت إلى أن أبرز الأدوية التي أوشكت على النفاد هي أدوية الاستقبال والطوارئ والتخدير والعناية المركزة والعمليات ، وكذلك مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر حيث اقتصرت خدمتهم على العلاج التلطيفي فقط، بعد انقطاع الأدوية الخاصة بهم وكذلك مرضى غسيل الكلى خاصة الأطفال (مما يهدد حياة ما يقارب من 1000 مريض غسيل كلوي)، كذلك الأدوية الخاصة بالخدمات الصحية الأولية كصحة الام والطفل والصحة الانجابية وأدوية الأمراض المزمنة والأدوية النفسية.

وناشدت الوزارة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.