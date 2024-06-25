سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتح نجولو كانتي نجم وسط الاتحاد السعودي الباب أمام العودة إلى كرة القدم الأوروبية، بعد تألقه في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وأنهى كانتي 8 سنوات في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي حيث يشارك الأن مع منتخب فرنساف ي كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

وأكد كانتي في تصريحات صحفية أن مسيرته في أوروبا لم تنتهي مشيرًا إلى تقديره على لردود الفعل في المملكة العربية السعودية.

وأفاد «م أغلق الباب بشأن العودة مرة أخرى إلى الكرة الأوروبية وأشعر أنني بحالة جيدة عقب الموسم الماضي الذي سار بشكل جيد في السعودية».