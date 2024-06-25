ضبط 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالحفر داخل منزل بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بمركز مغاغة في محافظة المنيا.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام شخص بالاستعانة بآخرين، والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة المركز في مغاغة بالمنيا.

وتم ضبط مالك المنزل، وبصحبته 5 عمال - مقيمون بدائرتي مركزي شرطة "العدوة، مغاغة"، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل البلاغ، وعُثر على حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 5 أمتار تقريباً، والأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.