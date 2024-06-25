التعليم: ضبط 3 طلاب ثانوية عامة بالقاهرة حاولوا الغش الإلكتروني خلال امتحان الفرنساوي والألماني

قال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم ضبط طالبين خلال قيامهما بمحاولة غش إلكتروني داخل لجنتين بالشرابية والمقطم بمحافظة القاهرة خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية باستخدام الهاتف المحمول، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأضاف أنه تم ضبط طالب من خلال كاميرات المراقبة بلجنة بمحافظة القاهرة خلال محاولته الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وسماعة أذن في مادة اللغة الألمانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية أيضا حيال الملاحظين في اللجان والمسئولين عن التفتيش أمام بوابات اللجان.