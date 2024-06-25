حماس تندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة واستهداف منزل عائلة إسماعيل هنية

نددت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وآخرها القصف على منزل عائلة رئيس الحركة إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ، والذي قضى فيه عشرة مدنيين، بينهم شقيقته.

وقال حماس في بيان "إن المجازر التي ينفّذها العدو الصهيوني الفاشي بحق شعبنا في قطاع غزة، ومنها القصف على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ، والذي قضى فيه عشرة مدنيين، بينهم شقيقة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، والقصف على مدرسة عبد الفتاح حمود بحي الدرج، والذي أَوْدى بحياة ثمانية من عائلة الجرو، واستهداف منزل عائلة نصر بمخيم المغازي، ومدرسة أسماء التابعة للأونروا بمخيم الشاطئ، وارتقاء العشرات من الشهداء جلّهم من الأطفال والنساء؛ هو تأكيد من حكومة الفاشيين الصهاينة، على استمرارها في تحدي كافة القوانين الدولية، والأعراف والقيم الإنسانية، عبر تعمّدها استهداف المدنيين الأبرياء، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم".

وحملت حماس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسئولية عن استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لاستمرارها في منح الحكومة الإسرائيلية وجيشها، الغطاء السياسي والعسكري والوقت لإنجاز مهمة التدمير والإبادة في القطاع.

ودعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية والعالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط لوقف العدوان، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم المروّعة المستمرة، والتحرك العاجل لحماية المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.