مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار لغم أرضي شمال غرب باكستان

ذكرت الشرطة الباكستانية، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في انفجار لغم أرضي، في منطقة كورام المضطربة شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار، عندما داس أحد الضحايا بقدمه على العبوة الناسفة في منطقة غابات في كورام، حيث أسفرت الاشتباكات الطائفية بين الشيعة والسنة عن مقتل 130 شخصا العام الماضي.

وقال حبيب الله خان ضابط شرطة المنطقة، إنه جرى نقل القتلى وعدد من المصابين إلى أحد المستشفيات في كورام وهي منطقة في إقليم خيبر - باختونخوا، الذي يتاخم أفغانستان، ولم يكشف عن عدد الجرحى.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الانفجار.

وقال "خان"، إنهم يحققون في الحادث في كورام، التي لديها تاريخ من الصراع الطائفي.