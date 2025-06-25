سويسرا تعترف بخلاف مع أمريكا بشأن أسعار المقاتلات

اختلفت سويسرا مع الولايات المتحدة بشأن 36 مقاتلة من طراز "إف- 35 إيه" ترغب البلاد في شرائها من شركة لوكهيد مارتن، مما زاد من التوترات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وذكرت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء أنه تم تحديد سعر في صفقة الشراء، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن هذا "سوء فهم" وأن الطائرات قيمتها ستكون أكبر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال أورس لوهر، مدير هيئة التسلح الوطنية، للصحفيين في برن: "العقد يظل عقدا، حسبما نعتقد. لكننا نواجه واقعا مختلفا فيما يتعلق بشراء طائرات إف- 35 إيه".

وأضاف أن سويسرا تواجه تكاليف إضافية تبلغ 3ر1 مليار دولار، رغم وجود سعر محدد.