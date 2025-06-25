القسام تكشف تفاصيل كمينها المركب في خانيونس: طاقم ناقلة جند إسرائيلية احترق بالكامل

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كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تفاصيل كمينها المركب في خانيونس، والذي أدى إلى مقتل 7 جنود إسرائيليين، وإصابة 16 آخرين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن عناصرها تمكنوا أمس الثلاثاء، من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة «شواظ» تم وضعها داخل قمرة القيادة، مما أدى إلى احتراق الناقلة وطاقمها بشكل كامل.

وأشارت إلى أن عناصرها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية أخرى بعبوة «العمل الفدائي»، وذلك بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء الذي استمر لعدة ساعات.

وأكدت مصادر عبرية مقتل 7 جنود إسرائيليين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح حرجة بكمين مركب للمقاومة جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن 7 جنود قتلوا وأصيب 16 آخرين، بعضهم بجروح خطرة، جراء كمين مركّب في خان يونس.

وأوضحت أن جنود الجيش تعرضوا لحدث «مركب وصعب» في قطاع غزة، بعدما انفجرت ناقلة الجند واحترق الجنود داخلها.

وأشارت المصادر إلى أن كاميرات مقاتلي كتائب القسام وثّقت صراخ الجنود الجرحى في كمين خانيونس.