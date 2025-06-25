حماس: الوسطاء يكثفون اتصالاتهم لاستئناف مفاوضات غزة وأبدينا مرونة كافية

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» طاهر النونو، إن الوسطاء كثفوا اتصالاتهم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في وقت تبذل فيه مصر وقطر جهودًا مع الإدارة الأمريكية؛ من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل لإنهاء حرب غزة.

وأضاف النونو، في تصريحات لفضائية «الشرق» الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن «إسرائيل مازالت تماطل»، مضيفًا: «اتصاﻻتنا مع الإخوة الوسطاء لم تتوقف وتكثفت في الساعات الأخيرة، وأبدينا مرونة كافية في باقي القضايا من أجل شعبنا».

وأكد أن الحركة «ترحب بأي جهود صادقة لوقف الحرب والتوصل لاتفاق، على قاعدة الوصول إلى الوقف التام للحرب، والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة، وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات بكميات كافية ودون توقف فوراً، لإنهاء معاناة وآلام شعب فلسطين، وصفقة تبادل أسرى».

ورحب بتصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حول الجهود لوقف النار في غزة، قائلاً: «نحن على ثقة أن رئيس الوزراء القطري حريص كما قال لإنهاء معاناة شعبنا ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل».

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي إلى استعداد حماس لصفقة تبادل «سواء دفعة واحدة أو عدة دفعات».

وتحدث عن منشورات رجل الأعمال الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بشارة بحبح، قائلًا: «بحبح لا يصلح وسيطاً في أي مفاوضات، ومن الواضح أنه كان يبحث عن دور شخصي أكثر من حرصه على نجاح المفاوضات».

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مساء الثلاثاء، تصريحات لبحبح تحدث فيها عن وجود عدة مقترحات على الطاولة منها شاملة ومنها جزئية لوقف إطلاق النار بغزة، إذ أكد أن الجانب الأمريكي يريد إنهاء الحرب في غزة.

من جهة ثانية، قال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لـ«الشرق»، إن مصر وقطر تبذلان جهوداً قوية ومكثفة مع الإدارة الأمريكية والأطراف المعنية، من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في مسعى للتوصل لاتفاق لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.

ولفت إلى أن الاتصالات تتركز على ملف الحرب في غزة، وتهدف لعقد الوسطاء مباحثات مع الطرفين في أقرب وقت؛ لتقريب وجهات النظر، لكن لا يوجد أي مقرحات جديدة حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الأربعاء، إن «هناك تقدماً يجري إحرازه في غزة».

وأضاف أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران بقصف منشآت نووية، «ستساعد في إطلاق سراح» المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.