إسبانيا تواجه انتقادات أوروبية وأمريكية بسبب تدني إنفاقها الدفاعي

انضم مانفريد ويبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي ذو التوجه المحافظ في بروكسل، إلى قائمة المنتقدين لموقف إسبانيا بشأن زيادة الإنفاق العسكري.

وقال ويبر في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، نُشرت اليوم الأربعاء: "سلوك الحكومة الإسبانية غير مقبول".

وأضاف: "بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، يضع بقاءه السياسي، المهدد بفعل فضيحة فساد، فوق استقرار وأمن أوروبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر في وقت سابق عن استيائه من انخفاض الإنفاق العسكري لإسبانيا مقارنة بباقي أعضاء حلف الناتو، وذلك قبيل وصوله إلى قمة الحلف التي انطلقت الثلاثاء في لاهاي.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من واشنطن إلى أوروبا، إن إنفاق إسبانيا الدفاعي "غير عادل" مقارنة بالدول الأخرى.

كما نشر عبر منصته تروث سوشيال رسما بيانيا يوضح مستويات الإنفاق الدفاعي لدول الناتو، حيث ظهرت إسبانيا في أسفل القائمة.

ووفقا لما قاله الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أكدت مدريد له أنها قادرة على تحقيق الأهداف الدفاعية الجديدة مع إنفاق أقل من 5ر3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، إلا أن هذا الوعد يُعتبر "غير واقعي" في بروكسل.