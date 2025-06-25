أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بقرية "بنجر 7" بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية في القرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

وشهد اليوم الأول تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية بمدرسة "بنجر 7" الجديدة، تضمنت ورشة لتعليم الرسم والتلوين بإشراف لمياء نعينع والسيد عبد السلام، وورشة للطباعة بالاستنسل نفذتها فاطمة أبو الفضل وهاني البغدادي.

كما نُظمت ورش أخرى لتعليم الطرق على القصدير وتصميمات بالفوم جليتر، إضافة إلى تعليم مبادئ الكروشيه بإشراف منى صلاح ودولت شبل، إلى جانب ورشة لتصميم نماذج من قماش الجوخ تدريب وائل الجيار، وأخرى لفن الريزن نفذها وائل شهاوي، وورشة مشغولات يدوية بالخرز نفذتها رضوى رحومة.

وتواصلت الفعاليات، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بمحاضرة حول أساسيات لغة الإشارة، أعقبها عرض مسرح العرائس تدريب السيد عبد السلام وعبد الله عبد الرحمن، وفقرة لاكتشاف المواهب شملت الرسم على الوجه، مع توزيع نتاج الورش على أبناء القرية المتميزين.

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة "التحدي" للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل، تدريب مصطفى عبده، والتي قدمت مجموعة من الرقصات المستوحاة من الفلكلور الشعبي، وسط تفاعل واسع من الحضور.

يُذكر أن القافلة الثقافية تستمر لمدة ثلاثة أيام، وينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإشراف د. منال يمني، وبالتعاون مع إدارة برج العرب التعليمية.