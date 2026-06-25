محافظ القاهرة يفتتح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي في المعادي

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمنطقة المعادي، والذي نفذ في إطار جهود المسئولية المجتمعية لقطاع البترول المصري، وبالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والشركة الحديثة للحفر (MCD)، ومؤسسة صحتنا للتنمية، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للأطفال من ذوي الشلل الدماغي.

جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق، وسفيرة جمعية واحة نور الحياة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الأسبق ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومصطفى الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وعمرو شاكر، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، والدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأميرة نبيل، المشرف على الأنشطة المجتمعية بالشركة الحديثة للحفر، نائبًا عن تامر صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعلي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، وهند عليان، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع بناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتأهيلية لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية أصبحت أحد المحاور الرئيسية الداعمة لجهود التنمية المستدامة، وأن قطاع البترول المصري يقدم نموذجًا مشرفًا في دعم المبادرات والمشروعات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وأوضح أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت دعم منظومة العلاج والتأهيل بأجهزة حديثة ومتطورة، من بينها جهاز إعادة التأهيل المتخصص "R-Force"، والذي يعد من الأجهزة المتميزة والنادرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال ورفع كفاءة برامج التأهيل والعلاج الطبيعي وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

وثمن محافظ القاهرة، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة الحديثة للحفر (MCD)، مشيدًا بجهود جمعية واحة نور الحياة وجميع القائمين على هذا العمل الإنساني الذي يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم، ويعكس قيم التكافل والتضامن المجتمعي التي يتميز بها المجتمع المصري.

وأكد أن محافظة القاهرة مستمرة في دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق حياة كريمة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين.

وأعرب محافظ القاهرة، عن تمنياته بأن يواصل المركز أداء رسالته الإنسانية النبيلة في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متميزة للأطفال، بما يسهم في رسم مستقبل أكثر إشراقًا لهم ولأسرهم، ويعزز من جهود الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.