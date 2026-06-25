علي بابا الصينية تقاضي وزارة الدفاع الأمريكية لرفع اسمها من قائمة العقوبات

أقامت مجموعة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا هولدنجز دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع الأمريكية للمطالبة برفع اسمها من قائمة الوزارة للشركات العسكرية الصينية الممنوعة من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي دعواها التي أقامتها أمام المحكمة الجزئية في سان خوسيه بالولايات المتحدة قالت الشركة الصينية التي يجري تداول سهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية، إن التصنيف الذي تم إعلانه يوم 8 يونيو/حزيران الماضي "لا أساس له من الواقع ولا القانون"، وإن وزارة الدفاع الأمريكية فشلت في إثبات ذلك عبر أي عملية نزيهة.

يذكر أن الكونجرس طالب وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2021 بوضع قائمة بالشركات الصينية الخاضعة بشكل مباشر لسيطرة الجيش أو أي جهاز أمني صيني، إلى جانب أي شركة صينية يعتقد أنها تساهم في القاعدة الصناعية العسكرية الصينية ومنع هذه الشركات من الحصول على أي عقود مع وزارة الدفاع.

تضم القائمة حاليا 188 شركة تتراوح بين شركات سلاح مملوكة للدولة في الصين وشركات تكنولوجيا خاصة مثل علي بابا وشركة أنظمة الروبوت يونتري. أثارت هذه القائمة احتجاج الحكومة الصينية وبعض الشركات التي شملتها.

من ناحيتها أعلنت الحكومة الصينية يوم الاثنين الماضي فرض عقوبات على 10 شركات أمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية، مما يثير المخاوف من تفاقم التوترات التجارية مجددا بين بكين وواشنطن.