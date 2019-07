أسينسو عن إصابته بالرباط الصليبي: عندما تكون الأفضل تصدمك الحياة في لحظة

View this post on Instagram

Empecé esta temporada con la ilusión renovada, cuidando hasta el más mínimo detalle de mi preparación para que fuese una gran temporada para todos los madridistas y para mi. Cuando mejor estas la vida te puede golpear en cualquier momento y en un instante cambia todo por completo. Están siendo días muy duros para asimilar todo, pero empieza otro reto personal en mi vida y sigo confiando en que va a ser una gran temporada. Vuestros mensajes de apoyo y muestras de cariño me dan aún más fuerza para afrontar este reto. Os agradezco de corazón todo vuestro apoyo. Pronto nos volveremos a ver ⚽. / I began this season with renewed hopes, looking after even the last tiny detail of my preparation so that this would be a great season for all the Madrid fans and for myself. At the highest points in life, you can have an unexpected stroke of bad luck and suddenly everything changes. It is hard to accept everything these days, but I begin another personal challenge in my life. I still trust that this will be a great season. Your messages of support and loving gestures give me even more strength to face this challenge. Heartfelt thanks to all of you for your support. See you soon ⚽.