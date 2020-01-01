السودان والأردن يؤكدان مواصلة تطوير العلاقات لاسيما في المجال العسكري

أشاد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بالعلاقات الثنائية بين السودان والمملكة الأردنية والجهود التي يبذلها سفير المملكة بالخرطوم في إطار تعزيزها.

وذكرت وكالة الانباء السودانية اليوم السبت، أن ذلك جاء لدى لقائه السفير الاردني محمود الخزاعلة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالخرطوم.

من جانبه، جدد الخزاعلة حرص بلاده على تطوير العلاقات مع السودان لاسيما في مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات، مشيدا بالأدوار الوطنية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها السودان متمنيا له الاستقرار ودوام التقدم.