الأردن يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1154 في البلاد.

وأشارت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى أن الحالات المسجلة جميعها غير محلية، موضحة أن خمسة منها لقادمين من الخارج، وثلاثة لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل ست حالات تعافِ جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى إجراء 7795 فحصًا مخبريًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 650 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.