«توي» الألمانية تطالب بإلغاء التحذير من السفر إلى المناطق السياحية في تركيا

في الخلاف حول تحذير السفر الذي أطلقته الحكومة الألمانية بالنسبة لتركيا على خلفية جائحة كورونا، اقترح رئيس شركة "توي" الألمانية العملاقة للسياحة، فريتس يوسن، حلا وسطا.

وقال يوسن في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، إنه يتعين استثناء المناطق السياحية التركية على البحر المتوسط من التحذير العام من السفر، مضيفا: "نطالب بنهج عملي: ولأن المناطق السياحية على الساحل التركي المطل على البحر المتوسط تتمتع بمعايير عالية للغاية من السلامة والجودة، يتعين على ألمانيا إلغاء تحذير السفر بالنسبة لهذه المناطق في إطار مشروع تجريبي".

وأوضح يوسن أن الأمر يتعلق بـ"منتجعات شاسعة للغاية"، وليس بمدن، مشيرا إلى أن تخفيف القيود تم أيضا تدريجيا بالنسبة للسفر إلى جزيرة مايوركا الإسبانية.

وقال: "بدأ قطاع السياحة الرحلات إلى مايوركا ببضعة آلاف من السائحين في إطار مشروع تجريبي، قبل أن تنطلق السياحة مجددا في إسبانيا بوجه عام".