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عرضت فضائية «العربية»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وجود أسماك ملونة تسبح في الشوارع الغارقة بمياه الفيضانات في الصين.

وتشهد الصين منذ عدة أيام أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل وفقدان عشرات الأشخاص.