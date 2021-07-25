 بالفيديو.. أسماك ملونة تسبح في الشوارع الغارقة بمياه الفيضانات بالصين - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أسماك ملونة تسبح في الشوارع الغارقة بمياه الفيضانات بالصين

نور رشوان
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 11:54 ص

عرضت فضائية «العربية»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وجود أسماك ملونة تسبح في الشوارع الغارقة بمياه الفيضانات في الصين.

وتشهد الصين منذ عدة أيام أمطار غزيرة وفيضانات أسفرت عن مقتل وفقدان عشرات الأشخاص.


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