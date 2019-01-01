اليونسكو تصنف المنتجعات الصحية الكبرى فى أوروبا باعتبارها تراثا عالميا

صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة "اليونسكو"، أمس السبت، 11 منتجعا صحيا أوروبيا كمواقع تراث عالمي جديدة، تقديرا لدورها الرئيسي في المجتمع الأوروبي منذ أكثر من مئة عام.

واتخذت اللجنة المسؤولة عن التصنيف في المنظمة الأممية القرار اليوم السبت خلال جلستها المنعقدة في مدينة فوتجو الصينية.

ومنحت اللجنة الأممية 11 منتجعا بشكل مشترك تصنيفا غير عادي "عابرا للحدود الوطنية"، بمسمى "المنتجعات الصحية الكبرى في أوروبا" لتحوز وضع مواقع التراث العالمي المرغوب فيه.

وتعقد اللجنة اجتماعها السنوي العام الجاري في مدينة فوتجو الصينية.

وتوجد مواقع منتجعات التراث العالمى الجديدة التى اختارتها منظمة اليونسكو فى مدن بادن بادن، وباد إمس، وباد كيسينجين بألمانيا ؛ كارلسباد ومارينباد في جمهورية التشيك، ومدينة سبا في بلجيكا، وفيشي في فرنسا وباث في بريطانيا. وتم تصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي للأهمية الدولية التي حققتها كمنتجعات صحية منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين.