 الصين تتوج بذهبية الغطس المتزامن من السلم المتحرك في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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الصين تتوج بذهبية الغطس المتزامن من السلم المتحرك في أولمبياد طوكيو

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 10:48 ص

توجت الصين اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من السلم المتحرك على ارتفاع ثلاثة أمتار للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأحرز الفريق الصيني الذي يضم شي تينجماو ووانج هان المركز الأول مسجلا 40ر326 نقطة.

وجاء الفريق الكندي الذي يضم مليسا سيتريني بوليو وجنيفر ابل في المركز الثاني مسجلا 78ر300 نقطة ليحرز الميدالية الفضية.

بينما جاء الفريق الألماني الذي يضم لينا هينتشل وتينا بونزل في المركز الثالث مسجلا 97ر284 نقطة ليفوز بالميدالية البرونزية.


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